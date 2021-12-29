Более ста молодых петербургских ученых и аспирантов смогут получить стипендии и гранты президента Владимира Путина

Некоторым кандидатам наук направят 600 тыс. рублей

В Петербурге более ста ученых младше 35 лет получат президентские гранты и стипендии. Их направят 50 исследователям из 17 вузов и научных организаций. В течение двух-трех лет они будут получать за свои работы в области приоритетных направлений модернизации экономики по 22 800 рублей каждый месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 5 февраля.

Еще 58 петербургских ученых тоже получат финансовую поддержку от государства. Так, кандидатам наук направят 600 тыс. рублей, а докторам наук - по 1 млн рублей. Деньги рассчитаны на ученых, которые проводят исследования в области математики и механики, технических, медицинских, социальных, гуманитарных, биологических и физических наук.

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