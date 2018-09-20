В сети назвали самых популярных котов-актеров

В списке оказались десять животных.

В сети появился рейтинг с самыми популярными котами-актерами. Лидирует в списке рыжий кот Джонс из фильма Ридли Скотта "Чужой" 1979 года. Это животное также можно увидеть в "Чужих" Джеймса Кэмерона за 1986 год. Об этом сообщается на портале "Старфильм".

На втором месте оказался еще один рыжик по кличке Орион из "Людей в черном". В этом фильме кот сыграл домашнее животное аркиллийца Гента Розенберга. Тройку лидеров замыкает питомец по кличке Кот, принадлежащий героине Холли Голайтли в романтической комедии по мотивам романа Трумана Капоте "Завтрак у Тиффани". Главную роль в фильме сыграла Одри Хепберн.

В десятку самых популярных актеров также попали коты из фильмов "Кладбище домашних животных", "Голодные игры", "Крестный отец" и "Остин Пауэрс". На последнем месте оказался кот злодея Блофельда из боевиков о Джеймсе Бонде.

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Видео: YouTube / donna tavakolian