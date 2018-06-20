"Моцарт и Савелий": названы самые смешные ошибки "Тотального диктанта"

Затруднения у участников вызвали слова "земля", "обаяние", сочетание "Василисин муж".

Организаторы ежегодной акции "Тотальный диктант" рассказали о самых смешных ошибках участников. Об этом рассказал член экспертного совета Тотального диктанта Владимир Пахомов в ходе пресс-конференции в Москве.

Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща. Владимир Пахомов

Затруднения у участников вызвали слова "земля", "обаяние", сочетание "Василисин муж". Некоторые писали вместо "события пьесы привели к трагической развязке", "события пьесы привели к тропической развязке". Вместо "обшит корабельным дубом" некоторые написали "облит карамельным дубом". "Моцарт и Сальери" вовсе стал "Моцартом и Савелием".

Текст для акции 2019 года написал литературовед Павел Басинский.

Ранее на Piter.TV: Более 250 тысяч человек примут участие в акции "Тотальный диктант-2019".

Фото: Тотальный диктант/ ВК