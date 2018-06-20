"Моцарт и Савелий": названы самые смешные ошибки "Тотального диктанта"

Организаторы ежегодной акции "Тотальный диктант" рассказали о самых смешных ошибках участников. Об этом рассказал член экспертного совета Тотального диктанта Владимир Пахомов в ходе пресс-конференции в Москве.
Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща.
Владимир Пахомов
Затруднения у участников вызвали слова "земля", "обаяние", сочетание "Василисин муж". Некоторые писали вместо "события пьесы привели к трагической развязке", "события пьесы привели к тропической развязке". Вместо "обшит корабельным дубом" некоторые написали "облит карамельным дубом". "Моцарт и Сальери" вовсе стал "Моцартом и Савелием".
Текст для акции 2019 года написал литературовед Павел Басинский.
Ранее на Piter.TV: Более 250 тысяч человек примут участие в акции "Тотальный диктант-2019".
Фото: Тотальный диктант/ ВК
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