Эксперты: россияне больше всего любят печенье, вафли и пряники

Эксперты выяснили, какие сладости больше всего любят россияне. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском"
На первом месте оказались печенье, вафли, пряники. К слову, килограмм печенья в июле текущего года стоил 150 рублей (как и в 2018 году). На втором списка любимых сладких лакомств оказались шоколадные изделия. Средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. На третье позиции – сахарные изделия, на четвертой – шоколадная паста, на пятой – торты и пирожные. В июле килограмм торт стоил 398 рублей, кексы и рулеты – 240 рублей.
Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего проанализировано более 14,5 млрд кассовых чеков.
Ранее эксперты расскзали, что через полгода сладости могут подорожать на 5-7%.
Фото: pixabay
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