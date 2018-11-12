Эксперты: россияне больше всего любят печенье, вафли и пряники

Килограмм печенья в июле текущего года стоил 150 рублей.

Эксперты выяснили, какие сладости больше всего любят россияне. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском"

На первом месте оказались печенье, вафли, пряники. К слову, килограмм печенья в июле текущего года стоил 150 рублей (как и в 2018 году). На втором списка любимых сладких лакомств оказались шоколадные изделия. Средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. На третье позиции – сахарные изделия, на четвертой – шоколадная паста, на пятой – торты и пирожные. В июле килограмм торт стоил 398 рублей, кексы и рулеты – 240 рублей.

Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего проанализировано более 14,5 млрд кассовых чеков.

Ранее эксперты расскзали, что через полгода сладости могут подорожать на 5-7%.

Фото: pixabay