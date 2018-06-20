Петербург стал самым популярным у иностранцев городом России

Также в список попали Москва, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

Самыми популярными у иностранцев российскими городами стали Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. Об этом сообщает Aviasales.

Эксперты анализировали бронирования иностранцев. В первом квартале этого года спрос на перелеты из-за границы в Россию вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Средний чек составляет 13 574 рубля. Самыми посещаемыми городами стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

Примечательно, что почти все авиабилеты в города из списка подорожали. Например, билеты в Петербург подорожали на 7%, до 10 500 рублей.

Чаще всего в Россию прилетают жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана.\

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