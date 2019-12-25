Названы самые распространенные и необычные названия населенных пунктов в РФ

Рекордсменом по написанию без пробелов стало наименование села Верхненовокутлумбетьево.

"Яндекс. Карты" представили исследование, в котором выяснили самые необычные и популярные наименования населенных пунктов, расположенных на территории России.

Согласно опубликованным данным, самыми распространенными названиями являются Александровка (333 н.п), Ивановка (280 н.п) и Михайловка (272 н.п). А вот такие наименования как Чуваки, Большая Ржака, Шуточкино, Майя, Опухлики, а также Адово, Пролей-Каша и Мутный Материк можно встретить на карте Российской Федерации только единожды. Таких "одиночек" насчитывается 65 тысяч.

Самым длинным названием населенного пункта является Кременчуг-Константиновское. Это село расположено в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Рекордсменом по написанию без пробелов стало наименование села Верхненовокутлумбетьево Матвеевского района Оренбургской области.

В перечне самых коротких названий, состоящих из двух букв, находится двадцать семь населенных пунктов. Самыми распространенными являются Ям и Яр, коих на карте можно встретить 11 раз.

Ранее исследователи сервиса "Яндекс.Дзен" совместно с учеными Института русского языка имени В.В. Виноградова составили список слов, которые используются исключительно в ряде регионов РФ.

Фото: pixabay.com