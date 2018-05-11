Эксперты назвали регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Санкт-Петербург занял восьмое место в данном рейтинге.

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). К такому выводу пришли специалисты РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

К среднему классу относятся семьи, которые могут купить автомобиль или квартиру (даже в кредит), соответствующие количеству членов. После ежемесячных выплат в семье должно остаться не менее двух региональных прожиточных минимумов в расчете на каждого человека.

В ЯНАО к среднему классу относятся 45% семей, в Магаданской – 34,5%, Чукотский автономный округ – 33,8%. Далее оказались Ханты-Мансийский автономный округ (32%) и Ненецкий автономный округ (29%). Столица нашей страны заняла седьмую строчку с 26,8%, Санкт-Петербург восьмую с 25,7%.

Авторы исследования отметили, что процент среднего класса говорит о гармоничности развития страны.

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