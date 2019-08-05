Только 12% россиян имеют зарплату более 75 тысяч рублей

В основном, это газовики, нефтяники, шахтеры.

Специалисты выяснили, что только 12% россиян имеют заработную плату более 75 000 рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Такую зарплату после вычета НДФЛ имеют газовики, нефтяники, шахтеры. Более 37% работников данной отрасли получают высокий доход. Также на такую оплату претендуют рыбаки, выходящие на промысел в море (34%) и работники банков (33%).

Еще 25% людей с подобным доходом работает в отрасли "IT, связь и массовые коммуникации" и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Росстат: петербургские учителя получают 55 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV