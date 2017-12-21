В 2019 году в Петербурге поженились почти 8 тысяч пар

Наибольшее количество браков было зарегистрировано в Москве и Московской области.

Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в 2019 году. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на Минюст России.

Больше всего браков было зарегистрировано в Москве – 13,8 тысяч. Дальше идут Московская область (9,6 тыс), Санкт-Петербург (почти 8 тыс. браков), Краснодарский край (6,8 тыс.) и Свердловская область (5,1 тыс.).

А вот в Республике Алтай обратная ситуация, там свою жизнь узами брака связили лишь 240 пар, а в Чукотском автономном округе еще меньше - 77.

Всего в 2019 году было заключено 160,9 тыс. браков, что на 2,1 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росстат: "Чаще всего люди женятся в возрасте 25-34 лет".

Видео: Piter.TV