Названы регионы-"лидеры" РФ по нарушениям режима самоизоляции

Об этом представитель МВД сообщил РИА "Новости".

Стало известно, что в число российских регионов-"лидеров" по количеству оформленных протоколов о нарушениях вошли регионы юга России и Приморский край. Как сообщил глава Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев, рейтинг составлен по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей.

В число "лидеров" попали Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан. Однако он отметил, что в случае региональной статистики нужно знать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, поскольку регионы различаются по численности населения.

Ранее стало известно, что штраф за выход на улицу без маски и перчаток в Петербурге составит 4000 рублей. Представители комитета по вопросам правопорядка и безопасности уточнили, что жители города могут использовать как гигиенические, так и медицинские, маски, респираторы и иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки.