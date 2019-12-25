Названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки

В России за сутки коронавирус выявлен во всех субъектах страны.

В России коронавирус за сутки выявлен во всех регионах страны у 8 338 человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки коронавирус зафиксирован у 8 338 человек в 85 регионах.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва - 2140

2. Московская область - 793

3. Санкт-Петербург - 387

4. Свердловская область - 235

5. Нижегородская область - 231

6. Ростовская область - 203

7. Республика Дагестан - 161

8. Красноярский край - 142

9. Самарская область - 135

10. Тульская область - 104

11. Калужская область - 101

12. Брянская область - 98

13. Новосибирская область - 97

14. Архангельская область - 95

15. Республика Башкортостан - 91

16. Пензенская область - 88

17. Кабардино-Балкарская Республика - 87

18. Волгоградская область - 86

19. Смоленская область - 84

20. Республика Саха (Якутия) - 84

21. Ярославская область - 82

22. Орловская область - 81

23. Рязанская область - 81

24. Краснодарский край - 80

25. Белгородская область - 79

26. Тамбовская область - 77

27. Вологодская область - 75

28. Ханты-Мансийский АО - 75

29. Чувашская Республика - 73

30. Липецкая область - 72

31. Ставропольский край - 72

32. Курская область - 71

33. Ульяновская область - 70

34. Челябинская область - 70

35. Иркутская область - 70

36. Алтайский край - 69

37. Кировская область - 68

38. Саратовская область - 68

39. Хабаровский край - 67

40. Воронежская область - 62

41. Республика Бурятия - 59

42. Забайкальский край - 59

43. Республика Тыва - 58

44. Ленинградская область - 56

45. Владимирская область - 55

46. Республика Татарстан - 54

47. Оренбургская область - 54

48. Республика Северная Осетия - 53

49. Ямало-Ненецкий АО - 51

50. Мурманская область - 49

51. Ивановская область - 47

52. Тверская область - 46

53. Новгородская область - 46

54. Республика Коми - 44

55. Калининградская область - 44

56. Пермский край - 44

57. Приморский край - 44

58. Республика Марий Эл - 43

59. Республика Мордовия - 43

60. Тюменская область - 42

61. Омская область - 42

62. Республика Калмыкия - 41

63. Республика Ингушетия - 40

64. Карачаево-Черкесская Республика - 39

65. Республика Адыгея - 38

66. Астраханская область - 38

67. Томская область - 31

68. Республика Карелия - 22

69. Камчатский край - 22

70. Псковская область - 21

71. Республика Хакасия - 20

72. Чеченская Республика - 19

73. Костромская область - 16

74. Кемеровская область - 13

75. Амурская область - 13

76. Удмуртская Республика - 10

77. Курганская область - 3

78. Республика Крым - 3

79. Ненецкий автономный округ - 2

80. Сахалинская область - 2

81. Еврейская АО - 2

82. Чукотский АО - 2

83. г. Севастополь - 2

84. Республика Алтай - 1

85. Магаданская область - 1

За весь период с начала эпидемии в России зафиксировано 370 680 случаев коронавируса. Из них скончались 3 968 человек (за сутки 161), выздоровели 142 208 человек (+11 079).

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Фото: pixabay.com