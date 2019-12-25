Названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки

В России коронавирус за сутки выявлен во всех регионах страны у 8 338 человек.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки коронавирус зафиксирован у 8 338 человек в 85 регионах.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
1. Москва - 2140
2. Московская область - 793
3. Санкт-Петербург - 387
4. Свердловская область - 235
5. Нижегородская область - 231
6. Ростовская область - 203
7. Республика Дагестан - 161
8. Красноярский край - 142
9. Самарская область - 135
10. Тульская область - 104
11. Калужская область - 101
12. Брянская область - 98
13. Новосибирская область - 97
14. Архангельская область - 95
15. Республика Башкортостан - 91
16. Пензенская область - 88
17. Кабардино-Балкарская Республика - 87
18. Волгоградская область - 86
19. Смоленская область - 84
20. Республика Саха (Якутия) - 84
21. Ярославская область - 82
22. Орловская область - 81
23. Рязанская область - 81
24. Краснодарский край - 80
25. Белгородская область - 79
26. Тамбовская область - 77
27. Вологодская область - 75
28. Ханты-Мансийский АО - 75
29. Чувашская Республика - 73
30. Липецкая область - 72
31. Ставропольский край - 72
32. Курская область - 71
33. Ульяновская область - 70
34. Челябинская область - 70
35. Иркутская область - 70
36. Алтайский край - 69
37. Кировская область - 68
38. Саратовская область - 68
39. Хабаровский край - 67
40. Воронежская область - 62
41. Республика Бурятия - 59
42. Забайкальский край - 59
43. Республика Тыва - 58
44. Ленинградская область - 56
45. Владимирская область - 55
46. Республика Татарстан - 54
47. Оренбургская область - 54
48. Республика Северная Осетия - 53
49. Ямало-Ненецкий АО - 51
50. Мурманская область - 49
51. Ивановская область - 47
52. Тверская область - 46
53. Новгородская область - 46
54. Республика Коми - 44
55. Калининградская область - 44
56. Пермский край - 44
57. Приморский край - 44
58. Республика Марий Эл - 43
59. Республика Мордовия - 43
60. Тюменская область - 42
61. Омская область - 42
62. Республика Калмыкия - 41
63. Республика Ингушетия - 40
64. Карачаево-Черкесская Республика - 39
65. Республика Адыгея - 38
66. Астраханская область - 38
67. Томская область - 31
68. Республика Карелия - 22
69. Камчатский край - 22
70. Псковская область - 21
71. Республика Хакасия - 20
72. Чеченская Республика - 19
73. Костромская область - 16
74. Кемеровская область - 13
75. Амурская область - 13
76. Удмуртская Республика - 10
77. Курганская область - 3
78. Республика Крым - 3
79. Ненецкий автономный округ - 2
80. Сахалинская область - 2
81. Еврейская АО - 2
82. Чукотский АО - 2
83. г. Севастополь - 2
84. Республика Алтай - 1
85. Магаданская область - 1
За весь период с начала эпидемии в России зафиксировано 370 680 случаев коронавируса. Из них скончались 3 968 человек (за сутки 161), выздоровели 142 208 человек (+11 079).
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Фото: pixabay.com
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