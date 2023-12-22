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Названы районы Петербурга с самой высокой явкой на выборах президента РФ
Вчера, 23:38
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Названы районы Петербурга с самой высокой явкой на выборах президента РФ

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Лидерами стали Невский, Петроградский и Калининский районы.

Горизбирком Петербурга назвал районы города с самой большой явкой на выборах президента РФ. Об этом пишет "Петербургский дневник" 18 марта. 

После обработки всех бюллетеней стало известно, что самая высокая явка зафиксирована в Невском районе, где проголосовали 79,4% избирателей. На втором месте оказался Петроградский район с явкой 78,14%. Тройку лидеров замыкает Калининский район, там поучаствовали в президентских выборах 77,51% избирателей. 

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин в Петербурге набрал 81,65% голосов, следующим стал лидер партии "Новые люди" Владислав Даванков с 6,98%. Третьим оказался Леонид Слуцкий из ЛДПР, за которого проголосовали 5,15% избирателей.

Фото: Piter.TV

Теги: выборы президента 2024, явка на выборах президента
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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