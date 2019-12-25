Названы районы Петербурга, где больше всего сосулек

Лучшими по темпам очистки стали Московский и Приморский районы.

Начиная с 1 декабря, в Петербурге от снега и наледи очистили 7,8 тысяч крыш. В среднем к таким работам привлекались более 850 специалистов, в пиковые дни число работников могло достигать 1300. Об этом заявил журналистам начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов на пресс-конференции в ТАСС.

Лучшими по темпам очистки признаны Московский и Приморский районы. В числе отстающих – Пушкинский и Курортный районы. Хуже всего городские крыши очищены в Центральном и Петроградском районах. С 1 декабря по ним поступило 600 обращений из-за наледи.

Ранее мы писали, что в Петербурге коммунальщики использовали матрасы при уборке снега и сосулек с крыш.

Фото: Instagram / ss_svetlana_ss