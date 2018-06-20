  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:37
179
alexandra08
Код вставки плеера

Названы проблемы при утилизации мусора в России

0 0

На новую систему перешли 80% российских регионов. В среднем, по стране собирают 50,3% платежей от общего числа необходимых.

Названы проблемы при утилизации мусора в России. Операторы, занявшиеся утилизацией мусора с 2019 года, столкнулись с проблемой неплатежей.Об этом сообщил министр природы и экологии Дмитрий Кобылкин.

На новую систему перешли 80% российских регионов. В среднем, по стране собирают 50,3% платежей от общего числа необходимых. Проблема низкой собираемости есть у операторов  Дагестана, Адыгеи и Самарской области  Некоторые проблемы появились также у Новосибирской области, Алтайского и Краснодарского краев.

Ранее сообщалось, что  на Железноводской улице в Петербурге женщина выкидывает мусор прямо из окна.

Видео: Piter.TV

Теги: министр природы и экологии, утилизация мусора
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Оставить комментарий