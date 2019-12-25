Эксперт назвал категории людей, которые хуже переносят инфекцию.

Названы не болеющие тяжёлой формой коронавируса люди. Об этом журналистам "Парламентской газеты" сообщил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Он уточнил, что существуют определенные категории людей, которые менее склонны к тому, чтобы переносить инфекцию в тяжелой форме.

Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает Виталий Зверев, эксперт

Медик объяснил, что тяжело больные пациенты с коронавирусом более опасны для окружающих, чем другие зараженные. Они более активно выделяют вирус чем те, кто переносит инфекцию в легкой форме.

В Минздраве назвали недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус.

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