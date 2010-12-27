Эксперты назвали наиболее востребованных в Петербурге инженеров

В Петербурге чаще ищут инженеров-конструкторов (9%).

Спрос на инженеров в России, в том числе в Петербурге, с каждым годом растёт. Для инженеров различных специализаций в этом году в стране открыли более 170 тысяч вакансий, из которых 11% — в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter Северо-Запад.

В Петербурге чаще ищут инженеров-конструкторов (9%), инженеров-проектировщиков (8%), инженеров ПТО (7%), инженеров по качеству (6%) и инженеров-технологов (5%). Главным требованиям к таким сотрудникам по-прежнему остается опыт. Средняя заработная плана инженеров Петербурге – 66 тысяч рублей.

Ранее стало известно, кому в Петербурге предлагают самую высокую зарплату.

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