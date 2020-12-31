Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"

Вести проект будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Первый канал назвал имена наставников восьмого сезона шоу "Голос. Дети". Работать с участниками проекта будут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста. Об этом сообщается в Instagram voice1tv.

По традиции наставники наберут себе команды в ходе слепых прослушиваний. У каждого должно быть по 15 вокалистов. Потом начнется отсев в "Поединках" и "Песне на вылет". Дальнейшую конкурсную судьбу участников определят телезрители – они выберут победителя сезона.

Участвовать в слепых прослушиваниях будут дети из разных регионов России, Турции, Египта, Финляндии и Казахстана. Вести шоу будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Ранее мы писали, что российских телезрителей возмутил финал шоу "Голос".

Фото: Instagram / voice1tv