Атеросклероз сосудов не дает о себе знать - а в это на стенке артерий откладывается холестерин и другие жиры в виде налетов и бляшек.

Медиками названы бессимптомные опасные заболевания.Список недугов составило издание "Вечерняя Москва".

Атеросклероз сосудов долго не дает о себе знать - а в это на стенках артерий откладывается холестерин и другие жиры. Они увеличиваются, и это может привести к сосудистой недостаточности и инфаркту. Постоянно холодные ноги пациента также являются тревожным сигналом. В первую очередь, стоит обращаться к терапевту и к невропатологу. Если недуг обнаружат на ранней стадии, то его вылечат антиоксидантами.

Аутоиммунные заболевания приводят к серьезным нарушениям в организме, потому что такие сбои не позволяют организму противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. красно-синие руки на холоде - первый симптом заболевания. После консультации терапевта нужно сходить к ревматологу и к другим специалистам.

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