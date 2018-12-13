За 31 год в России от ВИЧ умерли 320 тыс. человек

Специалисты впервые за 12 лет зафиксировали снижение распространения болезни.

Роспотребнадзор назвал количество россиян, умерших от ВИЧ-инфекции с момента регистрации заболевания. По данным ведовства, с 1987 года умерли 318 тыс. человек.

Только в 2018 году эта страшная болезнь унесла жизни 36,8 тыс. россиян. В Роспотребнадзоре отметили, что причинами смертей чаще всего является туберкулез. В прошлом году в России было зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных.

По статистике 57,5% граждан страны заразились ВИЧ половым путем. При употреблении наркотиков инфицировались 39% . В декабре 2018 года в стране с диагнозом ВИЧ-инфекция проживало около миллиона человек. Несмотря на это, впервые за последние14 лет эксперты зафиксировали снижение темпов распространения болезни с 13,4% в 2012 году до 2,2% в 2018.

Видео: Мир Белогорья / Piter.tv