Названа стоимость лечения больных коронавирусом в России

Средняя стоимость госпитализации пациента составляет 135,4 тыс. рублей.

Общая стоимость помощи пациентам с коронавирусом во второй половине 2021 года может составить 111 млрд рублей. Такие данные приводятся в аналитической записки Счетной палаты.



Сумма рассчитана на основании прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20% из них может потребоваться госпитализация. Так, в среднем госпитализация одного пациента с коронавирусом в первом половине этого года обошлась государству в 135,4 тыс. рублей. При этом средняя стоимость госпитализации для больного не инфекционным заболеванием составила 41,5 тыс. рублей.

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