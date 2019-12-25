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Названа стоимость лечения больных коронавирусом в России
Сегодня, 9:21
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Названа стоимость лечения больных коронавирусом в России

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Средняя стоимость госпитализации пациента составляет 135,4 тыс. рублей.

Общая стоимость помощи пациентам с коронавирусом во второй половине 2021 года может составить 111 млрд рублей. Такие данные приводятся в аналитической записки Счетной палаты.

Сумма рассчитана на основании прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20% из них может потребоваться госпитализация. Так, в среднем госпитализация одного пациента с коронавирусом в первом половине этого года обошлась государству в 135,4 тыс. рублей. При этом средняя стоимость госпитализации для больного не инфекционным заболеванием составила 41,5 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в России предлагают разрешить россиянам докупать трудовой стаж. 

Фото: pixabay
 

Теги: пандемия коронавируса, стоимость лечения пациентов с коронавирусом
Категории: Новости России, Лента новостей,

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