Средняя стоимость летнего комплекта шин в Петербурге составила 8 тысяч рублей

Самая дорогая летняя резина продается в Москве (9,8 тысяч рублей).

Средняя стоимость летнего комплекта шин на доске объявлений "Юла" выросла в 2019 году на 9% по сравнению с 2018 годом. Теперь комплект, в среднем, стоит 7,5 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе доски объявлений "Юла".

Сменой резины россияне стали интересоваться в начале апреля. Также в три раза вырос спрос на услуги сезонного хранения шин. Самая дорогая летняя резина продается в Москве (9,8 тысяч рублей), также дорого "переобуваться" и в Петербурге (8,3 тысячи рублей). Дешевле всего сменить резину можно в Саратове (5,2 тыс. рублей).

Чаще всего россияне ищут летнюю резину диаметром 15 дюймов (27% продаж).

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы в 2019 году стали на 40% чаще покупать летнюю резину.

Видео: Piter.TV