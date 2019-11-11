Эксперты назвали смертельную дозу водки в России

Халтурина отметила, что доля пьющих в России сокращается, хотя и остается высокой.

Литр вотки – такую дозу россияне могут выпить в среднем в праздники и выходные. По словам эксперта Минздрава, эта доза является смертельной. Дарья Халтурина заявила, что из-за таких доз у россиян возникает "экстремальная форма опьянения".

В отличие от европейцев, которые равномерно распределяют количество алкоголя, русские пьют сразу в большом количестве. Еще одной проблемой является пристрастие россиян к крепким напиткам. При этом Халтурина отметила, что доля пьющих в России сокращается, хотя и остается высокой.

Напомним, ранее в Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран.



Видео: The Daily Conversation, National Geographic