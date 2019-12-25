Названы профессии в производственной сфере, за которые готовы платить больше 100 тысяч

В их числе инженер и судовой сварщик.

Аналитики сервиса "Работа.ру" назвали профессии в производственной сфере с высокими зарплатами. Например, инженеру по наладке и испытаниям и инженеру испытательной лаборатории в Москве готовы платить до 200 тысяч в месяц.

Судовой сварщик в Петербурге может получать до 160 тысяч рублей в месяц. Кроме того, хорошую зарплату предлагают столяру. В Петербурге и в Москве такому специалисту готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

Больше 100 тысяч можно получать и в регионах. Так, в Новосибирске требуется арматурщик за 130 тысяч рублей в месяц, а в Екатеринбурге ищут оператора станка за 120 тысяч рублей в месяц. Инженеру-конструктору концептуального проектирования в Красноярске готовы платить 100 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге нашли вакансию для пенсионеров с зарплатой 250 тысяч рублей.

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