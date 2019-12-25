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Названы самые частые коммунальные жалобы петербуржцев в августе
Сегодня, 15:43
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Названы самые частые коммунальные жалобы петербуржцев в августе

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Больше всего обращений поступило по поводу плохой уборки парадных.

Стало известно, на что петербуржцы чаще всего жаловались на портале "Наш Санкт-Петербург" в августе. Больше всего обращений поступило по поводу некачественной и несвоевременной уборки парадных. Жители города пожаловались на это 4300 раз.

Далее по числу обращений следуют вопросы об отключении горячей воды и плохого состояния парадных – 3800 жалоб. Также 2700 раз петербуржцы были недовольны мусором во дворе и 2200 раз отсутствием света в парадной.

Всего в августе на портал поступило около 65 тысяч жалоб от жителей города.

Ранее мы писали, что число электричек в Петербурге уменьшится с 17 сентября.

Фото: pexels.com

Теги: жалобы, портал наш санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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