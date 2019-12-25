Число электричек в Петербурге уменьшится с 17 сентября

Это связано с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период.

Расписание движения пригородных поездов в Петербурге частично изменится с 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Число электричек сократится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Это связано с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее мы писали, что петербургские студенты смогут оформлять льготные билеты на электрички через приложение.

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