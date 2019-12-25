  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число электричек в Петербурге уменьшится с 17 сентября
Сегодня, 9:35
76
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Число электричек в Петербурге уменьшится с 17 сентября

0 0

Это связано с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период.

Расписание движения пригородных поездов в Петербурге частично изменится с 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Число электричек сократится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Это связано с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее мы писали, что петербургские студенты смогут оформлять льготные билеты на электрички через приложение.

Фото: pixabay.com

Теги: транспорт, электрички
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии