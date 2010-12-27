Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Эксперты рассказали, сколько на самом деле может стоить поворот аверса.

Петербуржец продает двухрублевую монету на "Авито" за один миллиард рублей. Товар был отчеканен в 2016 году Московским монетным двором. Продавец заявил, что лот уникальный, так как аверс повернут ровно на 90 градусов. Владелец монеты уверен, что она будет иметь большую ценность для коллекционеров.

Нет, я никого не ввожу в заблуждение, я никого не заставляю покупать эту очень редкую монету прокомментировал продавец

Однако специалист из"Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров прокомментировал "Пятому каналу", что данный изъян на самом деле не может иметь такую цену. Он не настолько редко и не так ценится коллекционерами. Подобная находка "ничего из себя не представляет". Эксперт добавил, что заявленная цена может относиться к монетам, изготовленным в царской России, но никак к тем, что изготовлена ы XXI веке.

Обычно оценивают так: все, что до 90 градусов, оценивается как "рубль — градус". То есть цена ей сто рублей, на любителя, может, 200 дадут. <…> Иногда разворот ценен, когда он 180 градусов пояснил эксперт

Петербуржец отметил, что часть средств от выручки пойдет на благотворительность. В своем объявлении мужчина обращается к богатому населению. Он призывает приобрести монету, чтобы впечатлить коллег по бизнесу.

Ни один из них не сможет потратить 1 ярд рублей за редкую монету в 2 рубля, а вы сможете, я в вас верю!

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ выпустил памятную монету к саммиту "Россия-Африка".

Фото: Авито