Петербуржец решил выставить на продажу монету за миллиард рублей

В истории ее производства оказалась деталь, интересная для коллекционеров.

В конце ноября на платформе Avito появилось объявление, в котором житель Петербурга предлагает купить у него двухрублевую монету за миллиард рублей. На пост обратили внимание в соцсетях.

Такая цена товара связана с тем, что у монеты – "очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов". Редкость заключается именно в повороте на этот угол, пишет автор объявления.

Ранее мы сообщали о том, что vолодой человек решил заработать на продаже книги Олега Соколова.

Фото: avito.ru, pixabay