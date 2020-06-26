Яркая вспышка в небе оказалась взрывом технического газа в Тегеране.

Названа причина взрыва в столице Ирана. Об этом сообщил местный телеканал Al Arabiya со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны. Ранее на востоке Тегерана очевидцы заметили в небе яркую оранжевую вспышку. Корреспондент New York Times Фарназ Фассихи написала в Twitter-аккаунте о том, что взрыв произошел рядом с военной базой в Парчине. Там проводятся ядерные испытания.

Чиновники позже объяснили, что на самом деле взорвался технический газ. В результате инцидента пострадавших нет. На месте произошедшего работают пожарные и спасательные службы.

В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви.

Видео: Twitter/ Farnaz Fassihi