Названа причина взрыва в столице Ирана. Об этом сообщил местный телеканал Al Arabiya со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны. Ранее на востоке Тегерана очевидцы заметили в небе яркую оранжевую вспышку. Корреспондент New York Times Фарназ Фассихи написала в Twitter-аккаунте о том, что взрыв произошел рядом с военной базой в Парчине. Там проводятся ядерные испытания.
Чиновники позже объяснили, что на самом деле взорвался технический газ. В результате инцидента пострадавших нет. На месте произошедшего работают пожарные и спасательные службы.
В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви.
Видео: Twitter/ Farnaz Fassihi
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