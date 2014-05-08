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Названа причина отключения ресторанов Петербурга от сервиса доставки еды
Сегодня, 10:29
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Названа причина отключения ресторанов Петербурга от сервиса доставки еды

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Выяснилось, что проблема заключается не в нехватке курьеров, а в появлении "клонов" заведений.

В Петербурге отвязали ряд ресторанов от сервиса доставки "Яндекс.Еда" в связи с появлением в приложении "клонов" заведений. Об этом сообщили порталу "Деловой Петербург" в пресс-службе компании.

Как выяснилось, некоторые участники рынка создают несколько виртуальных кафе на платформе с одинаковым меню, чтобы получить больше места в выдаче и так обратить на себя внимание клиентов. 

Предствители заведений, которые были отключены от приложения, предположили, что "отписка" произошла из-за нехватки курьеров в период локдауна. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге не будут продлевать локдаун.

Фото: Pexels

Теги: доставка еды, куоьеры, общепит, питание, приложение, рестораны, яндекс еда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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