Пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Названа предварительная причина пожара в ангаре в Самарской области. Об этом журналистам рассказали представители регионального ГУ МЧС. Специалисты полагают, что пламя распространилось по 1200 квадратным метрам из-за неосторожного обращения с огнем. Инцидент произошел вечером 5 апреля. Бригада экстренного ведомства выехала в город Кинель на улицу Промышленная, 13. Пожарные потушили открытое горение к 21:11 часам, а полностью пламя было потушено к 02:35 часам утра 6 апреля.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что внутри пострадавшего ангара находится производство автомобильных покрышек. В момент трагедии в здании находился один человек. Сейчас сотрудника предприятия госпитализировали.

В Калининском районе в пожаре погиб мужчина-инвалид.

Фото: Piter.tv