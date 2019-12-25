В Калининском районе в пожаре погиб мужчина-инвалид

Сегодня днем, 3 апреля, на улице Демьяна Бедного, 28/2 в одной из квартир случился пожар. В результате возгорания погиб 65-летний мужчина, имевший инвалидность. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Из горящей квартиры вывели мать погибшего. Врачи выявили у нее отравление угарным газом. От госпитализации женщина отказалась. Соседей на момент пожара эвакуировали.
Причины возгорания выясняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели весь день устраняли последствия пожара на мебельной фабрике в Янино.
Фото: pixabay
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