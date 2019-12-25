В Калининском районе в пожаре погиб мужчина-инвалид

Мать пострадавшего отравилась угарным газом, но осталась жива.

Сегодня днем, 3 апреля, на улице Демьяна Бедного, 28/2 в одной из квартир случился пожар. В результате возгорания погиб 65-летний мужчина, имевший инвалидность. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Из горящей квартиры вывели мать погибшего. Врачи выявили у нее отравление угарным газом. От госпитализации женщина отказалась. Соседей на момент пожара эвакуировали.

Причины возгорания выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели весь день устраняли последствия пожара на мебельной фабрике в Янино.

Фото: pixabay