Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона

Перезагружать устройство следует только в том случае, если произошли какие-либо сбои в его работе.

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм", в каких случаях следует перезагружать смартфон. Если вас устраивает, как работает устройство, то от перезагрузки лучше воздержаться.

По словам эксперта, современные смартфоны и планшеты перезагружаются самостоятельно, например, когда обновляются на новые версии операционных систем. У iPhone это происходит довольно часто, обновлений для Android, как правило, приходится ждать дольше.

Гриценко объяснил, что перезагружать смартфон следует только тогда, когда произошли какие-либо сбои в его работе. Это могут быть сбои в работе операционной системы или приложений, перезагрузка может помочь, если "отваливается" Wi-Fi, не работает режим модема или быстро расходуется заряд аккумулятора. При этом на современных устройствах особого эффекта от перезагрузки практически нет. С ее помощью можно решить только локальные проблемы.

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