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Названа любимая книга американцев
Вчера, 18:25
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IRINA_CHALKINA
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Названа любимая книга американцев

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Ей оказался роман Харпер Ли "Убить пересмешника".

В среду, 24 октября, стала известна самая любимая книга американцев. Результаты голосования объявлены на сайте телекомпании PBS.

Первенство взял роман Харпер Ли "Убить пересмешника" 1960 года, который рассказывает о рассовом неравенстве. Действие происходит  в маленьком городке на юге США. Писательнице вручили за него Пулитцеровскую премию.

Серебро завоевал роман "Чужестранка" писательницы Дианы Гэблдон, а бронзу почетно носят- серия книг про Гарри Поттера от Джоан Роулинг. На четвертом месте оказалась Джейн Остин с произведением "Гордость и предубеждение". Топ-5 замкнула трилогия Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

Отетим, что всего в рамках национального опраса было выдвинуто около 100 книг. Этот список составили предварительно опросив более 7 тысяч американцев.

Само голосование длилось полгода и в нем приняли участие около 4 миллионов человек. 

Ранее мы сообщали о том, что Universal Pictures снимет фильм о жизни Джона Леннона и Йоко Оно

Фото:Pixabay

 

 

 

 

Теги: книги , сша
Категории: Лента новостей Культура Общество

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