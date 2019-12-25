Найдена лучшая маска для защиты от коронавируса

Хирургическая маска надежнее всего защищает от коронавируса. К такому выводу в ходе эксперимента пришли журналисты издания The Conversation.
Было протестировано три вида масок: однослойная, двухслойная, хирургическая. В тесте использовалась камера для скоростной съемки и LED-подсветку. В ходе эксперимента было смоделировано распространение аэрозольных капель из носа и рта. Лучшей оказалась хирургическая маска, но и двухслойная также неплохо защищает от частиц, распространяемых при кашле и чихании.
При этом специалисты не рекомендовали использовать хирургическую маску в повседневной жизни, так как они в первую очередь предназначены для медиков.
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Фото: pixabay
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