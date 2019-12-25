Найдена лучшая маска для защиты от коронавируса

Специалистами было протестировано три вида масок.

Хирургическая маска надежнее всего защищает от коронавируса. К такому выводу в ходе эксперимента пришли журналисты издания The Conversation.

Было протестировано три вида масок: однослойная, двухслойная, хирургическая. В тесте использовалась камера для скоростной съемки и LED-подсветку. В ходе эксперимента было смоделировано распространение аэрозольных капель из носа и рта. Лучшей оказалась хирургическая маска, но и двухслойная также неплохо защищает от частиц, распространяемых при кашле и чихании.

При этом специалисты не рекомендовали использовать хирургическую маску в повседневной жизни, так как они в первую очередь предназначены для медиков.

Ранее Малышева объяснила влияние медицинской маски на появление прыщей.

Фото: pixabay