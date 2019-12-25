Названа группа риска по повторному заболеванию коронавирусом

Ему подвержены люди со слабым иммунитетом.

Генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог Николай Крючков назвал группу жителей РФ, которые могут повторно заразиться коронавирусом. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что заболеть COVID-19 повторно рискуют россияне, у которых ослаблен иммунитет.

Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Николай Крючков, иммунолог

По его словам, антитела не обеспечивает надежную защиту организма. Крючков подчеркнул, что эту функцию выполняют особые клетки иммунной системы с протективными функциями. Антитела способны связываться с COVID-19, но эта связь слаба для нейтрализации коронавируса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что COVID-19 появился вследствие утечки из американской лаборатории/

Фото: Piter.TV