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Названа группа риска по повторному заболеванию коронавирусом
Сегодня, 9:22
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Названа группа риска по повторному заболеванию коронавирусом

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Ему подвержены люди со слабым иммунитетом.

Генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог Николай Крючков назвал группу жителей РФ, которые могут повторно заразиться коронавирусом. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что  заболеть COVID-19 повторно рискуют россияне, у которых ослаблен иммунитет. 

Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит.

Николай Крючков, иммунолог

По его словам, антитела не обеспечивает надежную защиту организма. Крючков подчеркнул, что эту функцию выполняют особые клетки иммунной системы с протективными функциями. Антитела способны связываться с COVID-19, но эта связь слаба для нейтрализации коронавируса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что COVID-19 появился вследствие утечки из американской лаборатории/

Фото: Piter.TV

Теги: covid-19, коронавирус, николай крючков, пандемия коронавируса, повторное заболевание
Категории: Новости России, Лента новостей,

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