Названа группа риска по повторному заболеванию коронавирусом

Генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог Николай Крючков назвал группу жителей РФ, которые могут повторно заразиться коронавирусом. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
Иммунолог отметил, что заболеть COVID-19 повторно рискуют россияне, у которых ослаблен иммунитет.
Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит.
Николай Крючков, иммунолог
По его словам, антитела не обеспечивает надежную защиту организма. Крючков подчеркнул, что эту функцию выполняют особые клетки иммунной системы с протективными функциями. Антитела способны связываться с COVID-19, но эта связь слаба для нейтрализации коронавируса.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что COVID-19 появился вследствие утечки из американской лаборатории/
Фото: Piter.TV
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