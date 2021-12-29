Названа десятка самых распространенных направлений из Петербурга на поезде весной

Средний чек вырос на 7%.

Средний чек на ж/д поездки из Петербурга по России на весну за год вырос на 7% - до 2620 рублей за билет в одну сторону. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса Туту.ру.

Самым популярным у петербуржцев направлением стала Москва. В столицу покупают шесть из десяти билетов, а средняя стоимость путешествия составляет 2,5 тысячи рублей.

На втором месте оказался Псков. Первую тройку замкнул город в Мурманском области Апатиты. Также в топе-5 оказались Тверь и Белгород. В десятку популярных направлений из Петербурга на весну попали Нижний Новгород, Ярославль, Петрозаводск, Тула и Ростов-на-Дону.

Ранее петербуржцев предупредили о большой задержке электричек из-за массового сбоя.

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