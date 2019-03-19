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Названа дата выхода iPhone 13
Сегодня, 15:54
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Названа дата выхода iPhone 13

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В сентябре смартфоны могут появиться в продаже.

С 17 сентября в продаже могут появиться смартфоны нового поколения iPhone 13. Об этом пишет китайское издание IT Home.

В качестве доказательства приводится скриншот одной метсных торговых сетей. Согласно информации на изображении, именно 17 ентбря в Китае откроется предзаказ на смартфоны. Предполагается, что Apple разведет даты поступления в продажу iPhone 13 и AirPods 3. По информации издания, гарнитуру можно будет купить с 30 сентября.

Ранее мы писали, что во Франции нашли клад, богатый артефактами бронзового века. 

Фото: pexels

Теги: дата выхода iphone 13, компания apple
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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