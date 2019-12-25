Названа дата выхода фильма о Зое Космодемьянской

Картина получила название "Страсти по Зое".

Названа дата выхода биографической драмы о Зое Космодемьянской. Премьера состоится уже этой осенью. Об этом сообщила киностудия имени Горького.

Картина получила название "Страсти по Зое". История расскажет о жизни и подвиге первой женщины, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (посмертно).

Роли в байопике исполнили Анастасия Мишина, Вольфганг Черни, Дарья Юргенс, Ирина Пегова, Анна Уколова и другие актеры.

Также в ближайшее время в прокат выйдут еще два фильма, производством которых занималась киностудия имени Горького. Это молодежная комедия "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой в главной роли и подростковая драма "Светлячок".

Ранее мы писали, что состоялась презентация новой книги Виктора Пелевина "Непобедимое солнце".

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