  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названа дата выхода фильма о Зое Космодемьянской
Сегодня, 11:21
36
Alena_Zinovieva

Названа дата выхода фильма о Зое Космодемьянской

0 0

Картина получила название "Страсти по Зое".

Названа дата выхода биографической драмы о Зое Космодемьянской. Премьера состоится уже этой осенью. Об этом сообщила киностудия имени Горького.

Картина получила название "Страсти по Зое". История расскажет о жизни и подвиге первой женщины, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (посмертно).

Роли в байопике исполнили Анастасия Мишина, Вольфганг Черни, Дарья Юргенс, Ирина Пегова, Анна Уколова и другие актеры.

Также в ближайшее время в прокат выйдут еще два фильма, производством которых занималась киностудия имени Горького. Это молодежная комедия "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой в главной роли и подростковая драма "Светлячок".

Ранее мы писали, что состоялась презентация новой книги Виктора Пелевина "Непобедимое солнце".

Фото: Википедия

Теги: зоя космодемьянская, премьера, студия имени горького
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии