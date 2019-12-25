Состоялась презентация новой книги Виктора Пелевина "Непобедимое солнце"

Стали известны подробности нового романа писателя.

В полночь 27 августа в книжном магазине "Москва" состоялась презентация нового романа Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". Поклонники творчества писателя смогли приобрести книгу с его автографом, а также поучаствовать в розыгрыше призов, среди которых были брендированные футболки и другие произведения Виктора Пелевина. Об этом пишет издательство "Эксмо".

Новый роман писателя рассказывает о 30-летней москвичке Саше, которая отправляется в путешествие в Индию, обещанное лично Шивой. Девушка прикоснется к тайне тайн и увидит, откуда возникает то, что Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь — Мiром Божьим.

Предыдущая книга Виктора Пелевина "Искусство легких касаний" вышла в августе 2019 года. Еще одна работа писателя "Тайные виды на гору Фудзи" увидела свет 27 сентября 2018 года. В этом романе Пелевин развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик.

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Фото: Telegram / 360tv.ru