Стала известна дата премьеры третьей части "Фантастических тварей"

Всего студия планирует снять пять фильмов.

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату премьеры нового фильма по вселенной Гарри Поттера. Мировая премьера третей части "Фантастических тварей" намечена на 12 ноября 2021 года.

Режиссером новой картины станет постановщик двух первых фильмов, а также последних лент про Гарри Поттера Дэвид Йейтс. Фильм начнут снимать весной 2020 года. Пока из актерского состава известен лишь Эдди Редмэйн, который вновь вернется к роли Ньюта Саламандера.

Первый фильм по книге Джоан Роллинг "Фантастические твари и где они обитают" вышел в 2016 году и собрал в мировом прокате 815 миллионов долларов. Через два года вышел сиквел с подзаголовком "Преступления Грин-де-Вальда" и принес создателям 653 миллиона. Всего студия планирует снять пять фильмов.

После выхода первой части в широкий прокат, сибирские ученые обвинили авторов фильма в плагиате советских кинолент. Сходства между народными сказками эксперты также нашли в популярном сериале "Игра Престолов".

Видео: Warner Bros.