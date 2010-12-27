Концерт Гребенщикова состоится в Петербурге 16 марта

Исполнитель не стал отменять выступление в культурной столице.

Борис Гребенщиков, несмотря госпитализацию, решил не отменять концерт в Санкт-Петербурге, сообщили 5 марта организаторы.

Концерт основателя рок-движения в России был запланирован на 16 марта. В первый день рабочей недели стало точно известно, что он все-таки состоится. Ранее фанаты начали беспокоиться, что выступление могло отмениться по состоянию здоровья Гребенщикова. Вероятно, музыкант быстро идет на поправку, а это значит, что в следующий четверг он даст концерт в А2 Green Concert.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Бориса Гребенщикова экстренно положили в больницу. В СМИ появилась информация, что исполнителя положили госпитализировали из-за проблем с сердцем. Однако позже директор группы "Аквариум" опроверг данную информацию и заявил, что Гребенщиков просто застудился.