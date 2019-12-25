Респираторная инфекция связана с серьёзным уменьшением ангиотензинпревращающего фермента 2.

Названа болезнь, которая на треть снижает риск заражения коронавирусом. Её называют израильские учёные в исследовании, которое опубликовал портал ScienceDirect.

Доктор Юджин Мерзон, один из авторов, рассказал о трёх гипотезах, которые доказывают выводы в исследовании. По его словам, респираторная инфекция связана с серьёзным уменьшением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2). Коронавирус же использует его как точку входа в клетку.

Во-вторых, подчеркнул Мерзон, почти все астматики пользуются ингаляционными кортикостероидами. Они позволяют снизить репликацию коронавируса. Также в отношении астматиков стоит рассматривать социальный фактор.

Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения. Юджин Мерзон, доктор

Речь идёт о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и прочих правил гигиены.

Ранее эксперт объяснила, почему горожане покупают "липовые" коронавирусные справки.

Фото: pixabay.com