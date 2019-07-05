Эксперты назвали желаемый уровень зарплат среди российской молодёжи

Меньше всего ожидают работники культуры, науки, здравоохранения и образования.

Эксперты узнали, на какую зарплату рассчитывает российская молодежь (от 18 до 30 лет) из разных профессиональных областей. Об этом сообщил канал RT со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Треть молодых специалисты, которые заняты в сфере информационных технологий, рассчитывают на заработную плату в размере 50-60 тысяч рублей, еще 20% специалистов IT согласны на зарплату в 40-50 тысяч рублей.

Четверть молодых работников правоохранительных структур считают для себя приемлемым месячный оклад в 50–60 тыс. рублей, еще столько же претендуют на 30-40 тысяч в месяц.

Специалисты из сфер консалтинга, финансов, рекламы хотели бы получать 30-40 тысяч рублей. Меньше всего ожидают работники культуры, науки, здравоохранения и образования. Почти 40% опрошенных надеются на зарплату в 20-30 тысяч рублей, но еще 10% хотели бы получать 40–50 тыс. рублей.

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Видео: YouTube/ InfocenterSPK