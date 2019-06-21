Минздрав: "В 2018 году показатель смертности от рака составил 6%"

Чаще всего люди умирают от рака поджелудочной железы.

Специалисты Минздрава рассказали о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Об этом сообщил RT.

В 2018 году чаще всего умирали люди с раком поджелудочной железы – 39,9%. Чуть меньшее количество при раке печени и внутрипечёночных протоков - 38,4%. Рак пищевода унес жизни 29,9%. При злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и лёгких показатель летальности составил 21,9%. При раке глотки – 17,3%.

Меньше всего людей умерли от рака кожи – 0,4%, от рака щитовидки – 0,6%, губы – 1%, тела матки – 2,2% и молочной железы – 3%.

В 2018 году на учете состояли 3,7 миллиона человек с онкологическими заболеваниями. Показатель смертности от рака составил 6%.

Ранее Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака.

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