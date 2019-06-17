Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

Данные предоставлены за 2018 год.

Минздрав назвал регионы России, в которых наблюдаются самые высокие показатели распространенности рака. Данные предоставлены за 2018 год. Об этом пишет RT.

Первое место в списке заняла Курская область, где на 100 тысяч населения приходится 3331,1 случаев впервые выявленной и ранее обнаруженной опухоли. На втором месте оказалась Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на 100 тысяч человек. Следом идут Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).

В 2018 году средний показатель по России составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан. По данным специалистов, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 40 %.

Ранее мы писали, что у 199 тысяч россиян в 2018 году во время диспансеризации обнаружили рак.

Видео: YouTube / Ida-Tallinna Keskhaigla