Эксперты назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Специалисты негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка выяснили, что комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100% от его зарплаты. Об этом сообщила "Лента.ру".
Так, по данным экспертов, средний уровень дохода российских пенсионеров – 25 тысяч рублей в месяц. При этом, в сумму включены и дополнительные доходы, например, помощь родственников. Средний доход участников НПФ на пенсии составляет 38,5 тысячи рублей в месяц. Россиянам, которые сами копят на свою пенсию, после завершения карьеры приходится меньше экономить.
Порядка 60% клиентов НПФ тратят на еду меньше половины ежемесячного дохода. Кроме того, такие пенсионеры меньше экономят на одежде, развлечениях, активном досуге и больше путешествуют.
В 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%.
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