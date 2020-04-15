Специалист рассказал о самой серьезной защите танка в России.

Назван самый защищенный российский танк. Об этом рассказал журналистам "Известий" военный эксперт Алексей Хлопотов. Специалист уверен, что Т-90М "Прорыв" можно считать самой безопасной боевой машиной. Его броня опережает Т-72. Однако в будущем защита "Прорыва" может уступить разрабатываемому Т-14 "Армата".

Алексей Хлопотов напомнил, что танк Т-90М имеет модернизированную систему управления огнем. Экипаж танка получает обновленные приборы, дающие хороший обзор и возможности раннего обнаружения противника. Эксперт добавил, что в современных войнах основным преимуществом будет скорость обнаружения целей.

Побеждает тот, кто первым увидит и выстрелит, такие средства критически важны прокомментировал спикер

Напомним, что в танке Т-90М также присутствует комплекс динамической защиты "Реликт".

Эксперт сравнил российский танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами.