Эксперты Avito назвали самый распространенный размер груди петербурженок

Опрос проводился в преддверии 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера.

В преддверии 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера аналитики Авито выяснили, какой размер груди чаще всего встречается у петербурженок. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию Piter.TV.

По данным опроса, жительницы города на Неве чаще всего покупают белье размера B. Также это самый распространенный объем чашки бюстгальтера среди всех россиянок.

Помимо этого, аналитики выяснили, что больше всего обладательниц самого скромного размера (А) живут в Иркутске и Екатеринбурге.

Ранее эксперты Авито выяснили, что в 2019 году больше всего замуж хотят волгоградки и краснодарки.