Назван самый продаваемый смартфон в мире в конце 2024 года

Также был назван популярный бренд в сегменте Android-смартфонов.

Аналитики компании Kantar назвали самый продаваемый смартфон в мире в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщается на сайте агентства.

Лидером продаж стал iPhone 16. Версия Pro была самой покупаемой в странах Европы. Также отмечается, что версию Pro Max часто приобретали в США, Китае и Австралии. Базовая версия iPhone 16 стала популярной среди покупателей в Японии. Также аналитики отметили, что в сегменте Android-смартфонов самым популярным брендом стал Samsung. По их данных, гаджеты корейской компании опали в топ-5 продаж в Европе и Австралии.

Ранее эксперты рассказали, нужен ли будет россиянам iPhone в 2025 году.

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