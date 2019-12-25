Назван самый популярный пригородный маршрут среди петербуржцев

В среду, 2 сентября, исполнится ровно пять лет с момент запуска первой "Ласточки".

Самым популярным пригородным маршрутом среди петербуржцев стал маршрут "Петербург — Выборг". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

В среду, 2 сентября, исполнится ровно пять лет с момент запуска первой "Ласточки", которая стала курсировать в Северо-Западном федеральном округе. Завтра всем, кто будет покупать билеты на "Ласточку", будут выдавать сладкие сувениры.

С момента запуска маршрутом "Петербург — Выборг" воспользовались более 13 миллионов человек. Более одной трети ездили именно на "Ласточках".

Пассажир в Пулково пытался провезти через границу детали для поездов "Ласточка".

Фото: Piter.TV